«Свеча памяти» в Сунтарском улусе

8 мая 2022 года, в Сунтарском улусе в ежегодной Всероссийской акции «Свеча памяти» на площади победы «Албан аат» Глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, Председатель районного Совета депутатов Ульяна Попова, Первый заместитель главы Николай Александров, заместитель главы улуса по социальной и имиджевой политике Гаврил Еремеев, управляющий делами Администрации Николай Егоров, Председатель Совета ветеранов Сунтарского улуса Афанасий Васильев, Глава Сунтарского наслега Эдуард Филиппов, Председатель Совета отцов Сунтарского улуса Борис Уларов, начальник отдела молодежи Трофим Иванов и жители улуса возложили цветы к Вечному огню и расставили вокруг зажжённые свечи почтив память погибшим в Великой Отечественной войне.

Источник: Пресс-служба Администрации МР «Сунтарский улус (район)»

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