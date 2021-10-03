Сватовство Афанасия Максимова: Нужна женчина!

Известный политик, председатель Совета директоров «Сахатэк» Афанасий МАКСИМОВ с юмором устроил сватовство в соцсети для своего питомца.

— Нам нужна женчина😜

нам 8 , бернский зенненхунд, фон Дархан👍

Фолловеры с юмором отмечают, что «женчина нужна обоим».

«Кажись тут по Фрейду немножко надо пройтись!😂 ну и в каждой шутке есть только доля шутки а остальное ПРАВДА😂😂 хорошая затравка получилась прям каламбур», — считают подписчики.

Фолловеры намекают на непонятный статус ньюсмейкера, который находится в официальном разводе со своей третьей женой, титулованной красавицей Якутии Сарданой КОРЯКИНОЙ. Сардана с сыном Тимиром живут в Калининграде. Впрочем, Афанасий Максимов их регулярно навещает. А развод звездной пары может быть стратегией при сложных судебных разбирательствах, связанных с прежней работой Афанасия Максимова в «Саханефтегазе».

Как бы то ни было, политик сватает, конечно же, только своего пса.