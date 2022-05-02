Сварщики СТНГ рассказали о строительстве газопровода

В Якутии продолжается реализация масштабного газового проекта — строительство завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84».

Как и на любой газовой стройке, одними из главных действующих лиц являются сварщики. Каждая бригада, задействованная при строительстве газопровода, состоит из пяти человек: два слесаря, два сварщика и один машинист-трубоукладчик. Именно от них зависит качество сварки газопровода и безопасность транспортировки газа.

На одном из пикетов вдоль газопровода работают сварщики строительно-монтажного управления АО «Сахатранснефтегаз» Егор Дягилев и Антон Гребенюк.

По словам сварщика пятого разряда Егора Дягилева и сварщика шестого Антона Гребенюка, в компании он работают уже не первый год и особо подчёркивают дружный коллектив предприятия.

«Наш коллектив – это сплав опыта и молодости. У нас много общих интересов помимо производственных процессов. Условия работы очень комфортные, жаловаться не на что. В этом году по поручению генерального директора компании Алексея Колодезникова нам увеличили сумму суточного пайкового довольствия. Благодаря развитию в республике новых технологий, несмотря на нахождение в глухом лесу, у нас на участке есть мобильный интернет и поэтому мы на постоянной связи с близкими и друзьями. Ну и конечно же, если необходимо, производственные вопросы тоже оперативно решаем благодаря интернет-связи», — говорит Егор Дягилев.

В свою очередь Антон Гребенюк говорит о важности и ответственности производимых работ.

«Я уже 15 лет работаю в компании. То что мы делаем — это повышение безопасности газоснабжения всех газифицированных районов республики», — делится впечатлениями Антон Гребенюк.

Напомним, что для комфорта проживания и работы созданы все необходимые условия: есть оборудование, современные передвижные балки для проживания, трактор-трубоукладчик.