Свадьбой якутского чиновника заинтересовалась прокуратура

Прокуратура Олекминского района заинтересовалась случаем проведения свадьбы заместителем главы Олекминска в одном из городских кафе. В понедельник данный вопрос рассмотрят на очередном заседании районного оперштаба, сообщает ЯСИА.

Согласно указу главы республики Айсена Николаева, Олёкминский район входит в перечень муниципальных образований, где разрешено проведение массовых мероприятий, число участников которого не должно превышать 50 человек.

Пока не известно, сколько человек принимало участие в празднике. Обстоятельства уточняются.

«Если выяснится, что гостей на свадьбе было больше 50, то будут приняты все меры административного характера для наказания виновных, чтобы люди знали, что требования безопасности распространяются на всех жителей района и города независимо от должности», — сообщили в руководстве оперативного штаба.