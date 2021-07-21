Свадьба в Якутске аукнулась в Горном

По данным Управления Роспотребнадзора по РС (Я) на 21 июля в республике выявлено 99 новых случаев COVID-19, из которых 53 случая приходится на город Якутск.

Выявленные случаи по Якутску, прежде всего, связаны с возвращением горожан из отпуска.

«Хотелось бы обратить внимание граждан, возвращающихся в республику из отпусков, проявить сознательность и соблюсти нормы самоизоляции, чтобы не стать источником распространения инфекции», — подчеркнула Ольга Балабкина на ежедневном брифинге.

Новые случаи коронавирусной инфекции также выявлены в районах республики:

Мирнинском — 6, Нерюнгринском – 5, Алданском, Булунском, Усть-Алданском – по 4, Кобяйском и Намском – по 3 , Вилюйском, Горном, Хангаласском и Эвено-Бытантайском – по 2, Амгинском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Момском, Нижнеколымском, Оймяконском, Олёкминском, Оленёкском и Чурапчинском – по 1 случаю.

Ольга Валерьевна отметила, что в последнее время в связи с лесными пожарами в Горный улус всё чаще стало прибывать большое количество граждан, добровольцев, поэтому в районе необходимо обязательное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

В Горном улусе зафиксированы случаи выявления коронавирусной инфекции у жителей, приехавших из города Якутска после участия в свадебном вечере.

Вызывает опасение Республиканского оперштаба и Нижнеколымский улус, который в течение последних двух месяцев оставался «чистым» от коронавирусной инфекции.

«COVID-19 в Нижнеколымском районе связан с завозным случаем с большим кругом контактных лиц. Но мы уверены, что принимаемые районным оперативным штабом меры приведут к стабилизации ситуации, чтобы очаг заболеваемости не привёл к большому распространению», — отметила Ольга Валерьевна.

Лабораториями Управления Роспотребнадзора по РС (Я) и Министерства здравоохранения РС (Я) продолжаются исследования на выявление коронавирусной инфекции как методом ПЦР, так и методом ИФА и ИХА. За прошедшие сутки проведено 2 470 исследований. Всего с начала пандемии обработано 1 235 387 тестов. Лаборатории работают в рамках строго установленных сроков и предоставляют гражданам результаты анализов без нарушений в течение 72 часов.

Особое внимание в регионе также уделяется вакцинации граждан. В течение двух недель в городе Якутске не было поставок вакцины «Спутник V», уже сегодня после обеда городские поликлиники получат дозы вакцин. Граждане, записавшиеся на вакцинацию, будут приглашаться в медицинские организации для получения вакцины. В настоящее время первый компонент вакцины по республике получили 254 343 человека, использовано 92,5% от общего количество вакцины.

Ольга Балабкина озвучила, что в адрес Республиканского оперштаба от якутян поступает много обращений, связанных с медленным появлением QR-кода о прохождении полного курса вакцинации в личном кабинете портала госуслуг.

«Перед медицинскими организациями поставлена задача по быстрому оформлению документов, чтобы люди оперативнее получали QR-коды. В районах, где нет проблем с интернетом, данная схема чётко отработана. А в тех районах, где слабый интернет, для помощи врачам привлекаются волонтёры, но скорость интернета не всегда позволяет сделать это быстро. Поэтому мы призываем граждан сохранять спокойствие, как только система наладится, QR-коды начнут отображаться в вашем личном кабинете портала госуслуг», — пояснила Ольга Балабкина.

С учётом продолжающегося сезона отпусков, сейчас самой главной задачей остаётся обеспечение самоизоляции граждан, которые прибывают в республику после отдыха из других регионов страны и зарубежья. Меры самоконтроля и самоизоляции для безопасности жизни и здоровья окружающих должны стать приоритетом для каждого из нас», — резюмировала вице-премьер.