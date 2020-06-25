Свадьба в Олекминске: прокуратура провела проверку

Прокуратура Олекминского района Якутии провела проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

Установлено, что в мае 2020 года в одном из кафе Олекминска организована и проведена свадьба должностного лица администрации МО «Город Олекминск».

При этом мероприятие организовано в условиях введения на территории республики режима повышенной готовности, банкетный зал с организацией питания предоставлен предпринимателем в период приостановления деятельности по предоставлению услуг развлекательных и досуговых заведений, банкетных залов с учетом распространения новой коронавирусной инфекции и угрозы массового заражения граждан.

Прокуратура района инициировала в связи с этим возбуждение в отношении предпринимателя дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

По результатам рассмотрения административного материала он привлечен к ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс.рублей.

Оценка действиям лиц, участвовавших в мероприятии проводится органами полиции.