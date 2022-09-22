Суточная заболеваемость ковидом в Якутии держится на уровне 500+

В Якутии заболеваемость COVID-19 держится ниже 500 случаев в день

За последние сутки в Якутии коронавирусная инфекция подтвердилась у 382 человек

Пятый день в Якутии количество новых заболевших COVID-19 держится ниже 500 случаев. За последние сутки в Якутии коронавирусная инфекция подтвердилась у 382 человек, днем ранее этот показатель был равен 412, передает ЯСИА.

В Якутске за прошедшие сутки выявлено 197 новых случаев коронавируса,

Мирнинском районе — 30,

Хангаласском — 22,

Намском и Усть-Алданском — по 19 случаев.

В Олекминском район количество новых заболеваний COVID-19 — 15,

Сунтарском — 13,

Алданском — 12,

Верхневилюйском — 11.

Меньше 10 случаев в Кобяйском, Абыйском, Нерюнгринском, Вилюйском, Аллаиховском, Жиганском, Эвено-Бытантайском, Мегино-Кангаласском, Томпонском и Усть-Янском районах.

За сутки лабораториями республики проведено 3179 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 564 862 теста.