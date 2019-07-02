Сутки без интернета провели жители Маганского тракта

Причиной стала кража 100 метров кабеля.

В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» обратился интернет-провайдер с заявлением о краже кабеля. Ущерб составил 40 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Им оказался 19-летний подозреваемый. По словам молодого человека, хищение он совершил ночью, а похищенное успел сбыть. Вырученные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.