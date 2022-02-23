Существует ли День защитника Отечества в других странах и как его празднуют

Ежегодно, в России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. История праздника такова: в 1922 году 23 февраля был официально назван Днем Красной Армии, с 1946 года — Днём Советской Армии и Военно-Морского флота, а в 1995 году в федеральном законе, принятом Госдумой России, 23 февраля был объявлен как День Защитника Отечества.

Но мало кто догадывается, что традиции празднования аналогичных «мужских» праздников существуют и в других странах.

Австралия

25 апреля в Австралии празднуют свою версию Дня защитника Отечества, именуется он День ANZAC – День австралийского и новозеландского военного корпуса. В стране проводятся торжественные церемонии памяти погибших в войнах. В ознаменование праздничной даты 25 апреля объявляется выходным днём. По традиции, соблюдаемой с 1916 года, в церквях проходят утренние службы, после которых всем участникам предлагается «огненный завтрак» — напиток, состоящий из кофе с ромом. По всей стране проходят марши ветеранов и парады. По своей значимости для многих австралийцев День ANZAC многократно превосходит День Австралии.

Болгария

6 мая — профессиональный праздник армии Болгарии. С 1926 года в этот день отмечается одновременно два праздника День храбрости и День вооруженных сил, не случайно праздник совпадает с днём святого Георгия Победоносца, который издавна считается покровителем воинов. Традиционно проходят парады с участием военной техники.

США

16 мая отмечается День вооруженных сил США. Этому празднику уделяется не слишком большое внимание, гораздо масштабней празднуются Дни ветеранов вьетнамской и первой мировой войн, День поминовения, День президентов и День береговой охраны.

Испания

В мае отмечается также праздник вооруженных сил Испании, который длится целую неделю. По давней традиции в разных городах Испании ежегодно проходят парады с участием военной техники. На сегодняшний день армия Испании испытывает схожие с российской армией проблемы – дефицит в личном составе. В связи с этим в дни празднования праздника вооруженных сил проводятся мероприятия, целью которых является повышение интереса молодёжи к военной службе. Зачастую ошибочно указывают, что День вооруженных сил Испании празднуется 12 октября, однако в октябре отмечается более масштабная дата – День нации, в честь которой также проходят военные парады.

Финляндия

В Финляндии 4 июня отмечается день Оборонительных сил, праздник приурочен ко дню рождения маршала Карла Густава Эмиля Маннергейма. По традиции в день общенационального праздника присуждаются почетные награды и присваиваются новые звания.

Великобритания

27 июня отмечается национальный День Вооруженных сил Великобритании. Раньше в этот день отдавали почести ветеранам, теперь решено чествовать также нынешних и будущих защитников Отечества. Ежегодное празднование Дня Вооруженных сил способствует воспитания патриотизма и признания заслуг Вооруженных сил Ее Величества.

Китай

1 августа празднуется День создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Этот день считается профессиональным праздником китайских военных. Народно-освободительная армия состоит из Военно-морских, Военно-воздушных и технических сил, а также сухопутной армии. Китайская армия является одной из самых многочисленных армий мира и насчитывает около 2,5 млн. военнослужащих. В день создания НОАК во всех китайских провинциях проходят торжественные собрания, чествования ветеранов, военные выставки, праздничные концерты.

Польша

15 августа в Польше отмечается Праздник Войска Польского. Интересен тот факт, что ранее в Республике Польша День Войска Польского отмечался 12 октября как чисто армейский праздник. Празднование перенесено на август в конце двадцатого века и приурочено к дате сражения между Красной Армией (!) и Войском Польским, которое состоялось в августе 1920 года. Тогда поляки совершили религиозное шествие, моля Богоматерь о спасении Польши от нашествия врага — Красная Армия была воспринята как захватническая. 15 августа в Польше объявляется государственный выходной. День Войска Польского совпадает с религиозным праздником Успения.

Бразилия

В Бразилии 25 августа именуется как День солдата – праздник в честь солдат бразильской армии. Дата празднования выбрана не случайно, в этот день родился военный герой, главнокомандующий бразильской армии во второй половине 19-го века Луис Альвес де Лима э Сильва, который ко всем своим прочим заслугам с 1961 года объявлен покровителем армии. К сегодняшнему дню популярность праздника в значительной степени утрачена, День солдата уже не является государственным праздником и общенациональным выходным днем.

Всемирный мужской день

Интересно, что помимо военных мужских праздников, в 2000-м году был наконец-то учрежден Всемирный День Мужчин, отмечаемый в первую субботу ноября, а годом ранее 19 ноября был впервые отмечен Международный Мужской День.