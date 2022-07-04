04.07.2022
15:20
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Судебная хроника
Сусанне Рожиной продлили домашний арест
2 июля блогеру Сусанне Рожиной судья якутского городского суда Мекюрдянов продлил срок содержания под домашним арестом — сообщает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний«.
В тот же день этот же судья рассмотрел и меру пресечения в отношении Рината Абсалихова, которому так же продлен срок домашнего ареста.
Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy
#республика саха (якутия)#сусанна рожина#Сусанне Рожиной продлили срок содержания под домашним арестом#Якутия
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