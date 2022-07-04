04.07.2022
15:20
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Судебная хроника

Сусанне Рожиной продлили домашний арест

2 июля блогеру Сусанне Рожиной судья якутского городского суда Мекюрдянов продлил срок содержания под домашним арестом — сообщает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний«.

В тот же день этот же судья рассмотрел и меру пресечения в отношении Рината Абсалихова, которому так же продлен срок домашнего ареста.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy

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