Сусанне Рожиной продлили домашний арест

2 июля блогеру Сусанне Рожиной судья якутского городского суда Мекюрдянов продлил срок содержания под домашним арестом — сообщает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний«. В тот же день этот же судья рассмотрел и меру пресечения в отношении Рината Абсалихова, которому так же продлен срок домашнего ареста.

Фото: Из соцсетей https://t.me/yakutsk_vecherniy Источник:

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