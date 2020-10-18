Сусанна Сысоева: Я горжусь своими детьми!

Мамы. Разве могут они говорить о чем-то так вдохновенно, как о своих детях, своей семье! Вот и моя визави – Сусанна КОЗЛОВА, медсестра столичной Детской инфекционной клинической больницы, с удовольствием говорит о своей семье.

— Сусанна Сысоевна, Ваши коллеги сказали, что у Вас большая и дружная семья. Расскажете?

— У меня пятеро детей: три сына и две дочери. В данный момент дочек и сыновей у меня прибавилось, два старших сына женились и в нашей семье двумя дочерьми стало больше, дочь старшая вышла замуж, появился зять, еще один сын. Семья у нас дружная, я считаю, что в семье главное – взаимоуважение, и я счастлива, что оно у нас есть, Мы долгое время жили в общежитии на квартале. Там в одной комнате и выросли мои дети, учились в средней школе № 27.

Старший сын, мой первенец, Игорь стал врачом. Игорь у нас с детства был самым ответственным в семье, после школы он пошёл работать санитаром в нашу Детскую инфекционную больницу, чтобы помогать мне. Он с юных лет мечтал стать врачом, сначала поступил в медколледж, выучился на медбрата, работал и продолжал учиться, ночами работал, днем учился. Сейчас Игорь врач реаниматолог-анестезиолог, работает в отделении пульмонологии нашей больницы. Он окончил институт в этом году, но уже принят врачом в «красную зону».

Средний сын Олег с детства очень увлекался компьютерами и поступил в летное училище на авиатехника. У него золотые руки, за что ни возьмётся, у него все получается, хотя рос Олег без отца. Он работает в аэропорту Якутска и учится в Санкт-Петербурге заочно на инженера. Недавно сын женился, и у меня появился внук, Валера.



Средняя дочь Надежда — моя опора и поддержка. Она у меня приёмная, но я люблю ее как родную. Надюша мечтала стать стюардессой, но не прошла кастинг и тоже работает сейчас в аэропорту, в службе безопасности. Хорошая, добрая девочка, красивая, заботливая. Если что-то у меня случится, я звоню ей первой, она умеет, как никто, успокоить моё сердце, не зря ее зовут Надежда. Они учились в летном училище вместе с Олегом, там она познакомилась со своим мужем, моим зятем, живут они хорошо, и я очень рада за них.



Мой младший сын Александр вырос очень самостоятельным и заботливым, он мой главный помощник сейчас, смотрит за своей сестренкой Анастасией, которой девять лет. Александр окончил школу в этом году, его мечта — стать полицейским, защищать людей. Он с детства настоящий борец за справедливость, по своему желанию идёт в этом году служить в армию.

— Дети Ваши выросли хорошими людьми, добрыми, смелыми, самостоятельными…



— Да, я люблю своих детей. Знаете, если бы у меня был хороший муж, надежный семьянин, я бы родила очень много детей, с детства мечтала о большой и дружной семье… Быть матерью большой семьи очень хорошо, я каждого своего ребёнка люблю по-своему, они все — моя опора, поддержка, любовь и моя жизнь, Я считаю, что если у женщины много детей, у неё большое сердце, что она умеет любить и сострадать другим мамам. Я не представляю, как бы я жила, не будь у меня детей.

Сердце у матери многогранно и болеет за все, за здоровье детей, за экзамены, за маленькие достижения. Я молюсь за своих детей в душе, прошу у судьбы и Бога для них благополучия и счастья.

— Кто же главный в вашей семье, Сусанна Сысоевна?

— Главная в семье, несомненно, я.

— У вас в семье, наверняка, есть свои традиции. Расскажите о них.

— Конечно, как и в каждой семье. У нас традиция – вместе садиться за стол, собираться все вместе, у нас с детства заведено делиться всем с мамой, с братьями и сёстрами, рассказывать, как день прошёл, какие достижения, мысли, с кем встречался, трудности какие, радости…

Это очень важно. В больших семьях люди добрее, что ли, потому что растут с сочувствием друг другу, старшие заботятся о младших, младшие помогают старшим. Я рада, что мои дети выросли добрыми, никогда и никому они не скажут плохого слова, не обидят человека, помогут обязательно, если нужна помощь, не пройдут мимо, не предадут друга. Я горжусь своими детьми!

— Вас и на работе окружают дети…

— Я очень люблю свою работу медсестры, люблю детей и благодарна судьбе, что я попала именно в эту больницу. С детьми приятно работать, они как ангелы, такие чистые и нежные, от них столько тепла и благодарности. В данный момент я работаю в ковидной бригаде, и каждый раз волнуюсь, идя на работу за наших маленьких пациентов, они такие беззащитные.

— Спасибо, Сусанна Сысоевна, очень рада была с Вами познакомиться, а через Вас и с Вашей замечательной семьей. С праздником Вас!



