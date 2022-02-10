Сусанна Рожина провела ночь в полиции — СМИ

Родственники Сусанны РОЖИНОЙ, известного журналиста и блогера сообщили, что ночью им написали из полиции. Выяснилось, что эту ночь Сусанну допрашивали во 2-м отделе полиции Якутска, утром должны были отправить в ИВС, сообщает Yktinform.ru. Семья до 3-х часов ночи не располагала никакими сведениями о Сусанне, о ее задержании супруг Василий РОЖИН узнал из СМИ, сообщил он сам ИГ «В Якутии.ру», о чем издание сообщило в своем телеграмм-канале. Утром супругу удалось встретиться с Сусанной.

Сначала Сусанне предоставили государственного адвоката. В профессиональных кругах называют имя Рината АБСАЛАХОВА. Сегодня с утра родственники ищут адвоката. Фигурируют имена известных защитников.

Скорее всего, сегодня состоится суд, который определит меру пресечения для Сусанны Рожиной.

Ранее сообщалось, что днем 9 февраля Сусанна Рожина была задержана с поличным при передаче ей меченых купюр в своем офисе в гостинице «Азимут». Заявителем называют риэлтора Гульнару МИХАЙЛОВУ.