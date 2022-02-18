Сусанна Рожина — под пристальным общественным наблюдением

За каждым шагом скандального блогера Сусанны Рожиной ведется наблюдение. И не следственными органами, а бдительными пользователями соцсетей, которые фиксируют малейший признак присутствия блогера в соцсетях. Например, сегодня читатели паблика TOP сфотографировали, как в инстаграм-аккаунте Сусанны Рожиной включился прямой эфир, который сразу отключили.

Напомним, что Сусанна Рожина сейчас находится под домашним арестом, и ей запрещено пользоваться телефоном, интернетом, почтой, другими способами связи. Нарушения условий домашнего ареста может привести к пересмотру меры пресечения судом. Сегодня решением Верховного суда РС(Я) Сусанну Рожину оставили под домашним арестом, хотя потерпевшая Гульнара Михайлова и гособвинение ходатайствовали об изменении ей меры пресечения.

Правда, кто-то в комментариях предположил, что включить мог нечаянно ребенок или кто из семьи Сусанны Рожиной.

Похоже, блогер Рожина сейчас находится «под лупой» общественного внимания.