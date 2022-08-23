Завтра — суд. Сусанна Рожина может отделаться условным наказанием? — СМИ

Завтра, 24 августа в Якутском городском суде начнется судебный процесс по громкому делу скандального блогера Сусанны Рожиной, которую обвиняют по ч. 4 ст.159 и п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и вымогательство в целях получения имущества (денег) в особо крупном размере). Как сообщается на сайте Якутского городского суда, дело передано на рассмотрение судье Алексею Сараеву.

Как ранее сообщал тгк «Якутск Вечерний», суд будет проходить в особом порядке, без исследования доказательств, потому как Рожина признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием, в отличие от ее подельника Абсалихова. По информации газеты «Якутск Вечерний», в материалах дела имеются расшифровки телефонных переговоров Рожиной с жертвами, ватсап-переписка. Потерпевшими по делу признаны риелтор Гульнара Уварова-Михайлова, у которой вымогали 50 млн руб., и врач, владелец клиники, которого обвиняемые развели на 3 млн рублей.

Раз Сусанна Рожина признала свою вину, раскаялась и заключила сделку со следствием, то срок или размер наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, сообщает ИА SakhaNews. Для лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве делается особая оговорка, что «по усмотрению суда подсудимому могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от отбывания наказания».

Получается, у Сусанна Рожина может получить условный срок, а так как ее подельник не признал вину, то, скорее всего, блогер будет выступать на стороне обвинения по его делу. Так же смягчающим обстоятельством является наличие у подсудимой несовершеннолетних детей.

Но все решит суд, который начнется завтра, и к которому безусловно будет приковано внимание общественности.

Напомним, что журналисты не допускаются на заседания суда из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.