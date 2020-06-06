Сусанна Рожина: мать, бросившую младенца в мусорном баке, нашли

Известная журналист Сусанна Рожина пишет в соцсетях:

«Мать, бросившую младенца в мусорном баке, привлекут к уголовной ответственности⠀

Уже установлена личность женщины, бросившей своего новорождённого ребёнка в мусорном баке в Якутске. Сейчас ее допрашивают сотрудники СУ СК по Якутии.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вызов от жителей Якутска поступил сегодня в 16.48. Гражданин сообщил, что из мусорных баков раздаётся детский плач.

Тут же оперативно прибыли сотрудники городской полиции и обнаружили младенца. «У ребенка даже пуповина не была обрезана», — сказал собеседник, знакомый с ситуацией.⠀

Вызвали скорую помощь и ребенка доставили в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает. При поступлении у него было переохлаждение.⠀

По камерам наблюдения быстро установили горе-мать, которой грозит уголовное дело по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Согласно этой статье ей грозит срок от двух до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ребенок остался жив только благодаря бдительности граждан! То есть, по независящим от него обстоятельствам.»