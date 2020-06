Сусанна Рожина: Алиш Мамедов не заслужил такого обращения

View this post on Instagram

Что за самоуправство у Нюргуна Степанова? 😡😡😡 ⠀ Главный врач Хангаласской ЦРБ без суда и следствия уволил своего заместителя главного врача за то, что…..она сделала КТ Алиш Забид Мамедову без согласования со Степановым!!! Ну это вообще нормально нет!??? Как так можно? ⠀ Да, я с самого начала знала, что у Мамедова подозрение на COVID, потому что, когда я с ним разговаривала насчёт разбившегося на мотоцикле юношу, Алиш Забидович сам мне сказал об этом. Но в силу этических норм и чисто по-человечески, я не стала кричать об этом везде и всюду. ⠀ Но поведение Степанова не лезет ни в какие ворота! Он требовал от Мамедова оплатить КТ и проведение анализов, хотя это делается бесплатно. И мне очень стыдно, что с человека, который столько сил и средств вложил в развитие района, который является меценатом, требуют оплатить медицинскую помощь, которая должна предоставляться БЕСПЛАТНО!!!! ⠀ Моя принципиальная позиция заключается в том, что такой человек не должен возглавлять Хангаласскую ЦРБ!!! ⠀ Бедные сотрудники больницы, чтобы удовлетворить требования Стеранова из своих собственных средств сложились и оплатили КТ и анализы Мамедова. Ну что за бред-то??? ⠀ Айсен Сергеевич @nikolaev_aisen, я вас прошу рассмотреть вопрос снятия с должности данного человека. Так как его действия не соответствуют ни этике врача, ни руководителя учреждения здравоохранения!!! ⠀ Алиш Мамедов — уважаемый человек, который достоин того, чтобы хотя бы в родном районе, ему была оказана должна помощь поддержка в сложное время. ⠀ Я крайне возмущена этим фактом! И еще и ни за что уволили ни в чем не повинного человека. Видите ли, без согласования! 😡😡😡 ⠀ Я поддерживаю жителей и врачей Хангаласского района, которые крайне недовольны политикой и руководством Степанова! ⠀ Если он позволяет так себя вести в такой сложный период, то я не представляю, какие действия от него ждать в другое время. #япротивПРОИЗВОЛА @minzdrav_sakha