Суровый приговор предпринимателю, давшему взятку министру

Вынесен приговор бывшему генеральному директору акционерного общества «Якутская ярмарка», признанному виновным в даче взятки

Доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору АО «Якутская ярмарка» Михаилу ФЕДОРОВУ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор коммерческого предприятия 20 января 2019 года в помещении гостиничного комплекса лично передал министру предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) взятку в виде денег в сумме 200 тысяч рублей.

Денежные средства переданы им за способствование в силу должностного положения министра в решении вопроса о передаче АО «Якутская ярмарка» туристических объектов, находящихся в управлении и собственности подведомственного министерству учреждения — «Дом Рыбака» и «Царство вечной мерзлоты». При решении данного вопроса Фёдоров сообщил, что будет передавать министру процент прибыли от деятельности указанных объектов и процент от стоимости в последующем заключаемых с министерством предпринимательства контрактов по туристическим и иным направлениям, в том числе, выставочно-ярмарочным мероприятиям.

Факт передачи взятки задокументирован сотрудниками УФСБ России по РС (Я) в рамках оперативно-розыскных мероприятий. В ходе осмотра места происшествия изъяты денежные средства, переданные в качестве взятки, зафиксировано место преступления.

В ходе предварительного следствия выполнен весь комплекс следственных и оперативных мероприятий, результаты которых легли в основу обвинения. Приговором суда от 13 июля 2021 Федоров признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 4 миллионов рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда.