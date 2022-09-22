Суровый приговор Осташенко — за вымогательство и мошенничество

Сегодня, 22 сентября, была поставлена точка в деле Игоря Осташенко, обвиняемого в вымогательстве у предпринимателя Афанасия Алексеева, сообщают якутские СМИ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В суде установлено, что подсудимый в период с ноября по декабрь 2019 г., сообщил предпринимателю заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что на него готовится покушение, предотвратить которое возможно оплатив денежные средства в размере 3,5 млн рублей. Однако преступление мужчиной до конца не доведено в связи с обращением потерпевшего в правоохранительные органы.

Также подсудимый, введя в заблуждение жителя г. Якутска о необходимости оказания помощи тяжело больному ребенку, получил у него путем обмана денежные средства в размере 2,3 млн рублей, которые использовал по собственному усмотрению, приобретя на них 2 дорогостоящих транспортных средства.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры РС(Я).

В этом деле потерпевшим от действий подсудимого проходит и военком Афанасий Захаров, сообщивший Алексееву о готовящемся покушении, сообщает тгк Sakhaday.

В процессе судебного разбирательства был доказан факт второго мошенничества. Осташенко рассказал военкому, что сыну друга из ФСБ Андрею срочно требуется операция в Корее. Надавил на жалость. И так удачно, что в тот же день военком взял кредит в банке 2,6 млн и тут же передал Осташенко 2,3 млн рублей. А потом через определенное время Афанасий Захаров начал подозревать неладное. После проверки по своим каналам он понял, что его надули. На эти деньги через два дня мошенник купил два джипа, которые подарил жене и матери.

Осташенко же в суде цинично уверял, что брал деньги у военкома, чтобы отремонтировать военкомат.

Судя по всему, Осташенко вился вокруг военкома давно и сильно втерся в доверие военкома. Даже подарил ему ружье.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/vynesen-prigovor-igoryu-ostashenko-vymogavshemu-u-afanasiya-alekseeva-neskolko-millionov-rubley?from=copy