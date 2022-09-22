Суровый приговор Игорю Осташенко за вымогательство у предпринимателя Афанасия Алексеева

Сегодня, 22 сентября, была поставлена точка в деле Игоря Осташенко, обвиняемого в вымогательстве у предпринимателя Афанасия Алексеева. Решением суда он осужден на 9 лет*. Находившийся ранее под подпиской о невыезде, он был взят под стражу в зале суда.

Игорю Осташенко вменялись два эпизода мошенничества, совершенного группой лиц. В этом деле потерпевшим от действий подсудимого проходит и военком Афанасий Захаров, сообщивший Алексееву о готовящемся покушении. сообщает тгк Sakhaday.

В процессе судебного разбирательства был доказан факт второго мошенничества. Осташенко рассказал военкому, что сыну друга из ФСБ Андрею срочно требуется операция в Корее. Надавил на жалость. И так удачно, что в тот же день военком взял кредит в банке 2,6 млн и тут же передал Осташенко 2,3 млн рублей. А потом через определенное время Афанасий Захаров начал подозревать неладное. После проверки по своим каналам он понял, что его надули. На эти деньги через два дня мошенник купил два джипа, которые подарил жене и матери.

Осташенко же в суде цинично уверял, что брал деньги у военкома, чтобы отремонтировать военкомат.

Судя по всему, Осташенко вился вокруг военкома давно и сильно втерся в доверие военкома. Даже подарил ему ружье.

Подробности: https://sakhaday.ru/news/vynesen-prigovor-igoryu-ostashenko-vymogavshemu-u-afanasiya-alekseeva-neskolko-millionov-rubley?from=copy