Суровый приговор: 3 года лишения свободы!

В Сунтарском районе мужчине за кражу с банковского счета 60 000 рублей назначено реальное лишение свободы

Прокуратура Сунтарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего ранее судимого мужчины. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что подсудимый, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за кражи, увидев оставленный знакомым на кухонном столе сотовый телефон, извлек из него сим-карту с абонентским номером, привязанным к банковской карте с подключенной услугой – «мобильный банк», вставил данную карту в свой телефон и совершил 10 операций по переводу денежных средств на общую сумму 60 000 рублей со счета потерпевшего, причинив ему значительный материальный ущерб.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя, наличия в действиях мужчины особо опасного рецидива приговорил его к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.