17.01.2023
13:19
1666

Якутия

Суровые морозы преподносят самые разные сюрпризы

Насмерть замерзшие птицы, лопнувшие шины и массовое ДТП: последствия аномальных морозов в Якутии.

В Якутии с конца прошлой недели стоят аномальные морозы. Как сообщают синоптики, среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нормы на семь и более градусов. Сильные морозы принесли с собой опасные последствия: умирают птицы, на ходу лопаются колеса машин, происходят крупные ДТП, а всех школьников перевели на дистанционное обучение.

По прогнозам синоптиков, экстремально низкие температуры продержатся на большей части территории Якутии еще несколько дней. Предполагается, что в эти дни установится наружная температура от -53… -58 до -60…- 65 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение. МЧС рекомендует воздержаться от длительных поездок.

Фото: видео - Tundra.animation
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх