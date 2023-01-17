Суровые морозы преподносят самые разные сюрпризы

Насмерть замерзшие птицы, лопнувшие шины и массовое ДТП: последствия аномальных морозов в Якутии.

В Якутии с конца прошлой недели стоят аномальные морозы. Как сообщают синоптики, среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нормы на семь и более градусов. Сильные морозы принесли с собой опасные последствия: умирают птицы, на ходу лопаются колеса машин, происходят крупные ДТП, а всех школьников перевели на дистанционное обучение.

По прогнозам синоптиков, экстремально низкие температуры продержатся на большей части территории Якутии еще несколько дней. Предполагается, что в эти дни установится наружная температура от -53… -58 до -60…- 65 градусов. В регионе объявлено штормовое предупреждение. МЧС рекомендует воздержаться от длительных поездок.