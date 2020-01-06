Суровые будни якутских звезд

Звезда якутской эстрады, певица Галина Виноград, кажется, все новогодние праздники провела в пути. Ее гастрольный тур в самом разгаре.

3 января она выступила в Сунтаре. А 8 января ее концерт ждут в Вилюйске.

«Честное» фото певицы по пути в Вилюйск сделал ее администратор.

«Спасаемся от утомления и усталости только так», — написала певица на своей странице в Инстаграм.

Судя по сторис, сейчас певица уже находится в Вилюйске.