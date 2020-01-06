06.01.2020
17:27
1011
Светская хроника
Суровые будни якутских звезд
Звезда якутской эстрады, певица Галина Виноград, кажется, все новогодние праздники провела в пути. Ее гастрольный тур в самом разгаре.
3 января она выступила в Сунтаре. А 8 января ее концерт ждут в Вилюйске.
«Честное» фото певицы по пути в Вилюйск сделал ее администратор.
«Спасаемся от утомления и усталости только так», — написала певица на своей странице в Инстаграм.
Судя по сторис, сейчас певица уже находится в Вилюйске.
Источник: https://www.instagram.com/p/B68bXwogVz8/
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