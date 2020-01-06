06.01.2020
17:27
1011

Светская хроника

Суровые будни якутских звезд

Звезда якутской эстрады, певица Галина Виноград, кажется, все новогодние праздники провела в пути. Ее гастрольный тур в самом разгаре.

3 января она выступила в Сунтаре. А 8 января ее концерт ждут в Вилюйске.

«Честное» фото певицы по пути в Вилюйск сделал ее администратор.

«Спасаемся от утомления и усталости только так», — написала певица на своей странице в Инстаграм.

Судя по сторис, сейчас певица уже находится в Вилюйске.

Источник: https://www.instagram.com/p/B68bXwogVz8/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх