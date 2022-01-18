Суровое наказание для взяткодателя

Прокуратура г. Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, отбывающего наказание в исправительной колонии. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).

В суде с учетом представленных государственным обвинителем доказательств установлено, что в июне 2021 года подсудимый предложил сотруднику колонии за материальное вознаграждение в размере 12 000 рублей пронести на территорию колонии и передать ему запрещенные к использованию предметы – мобильные телефоны с комплектующими.

Сотрудник колонии незамедлительно уведомил руководство УФСИН о факте обращения к нему, в целях склонения к совершению коррупционного преступления.

В условиях оперативно-розыскного мероприятия подсудимый передал через посредника сотруднику колонии 3 000 рублей, сообщив о передаче остальных средств впоследствии и был задержан в ходе оперативно-розыскного мероприятия при передаче сотовых телефон с комплектующими.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы. Наказание присоединено к предыдущему приговору суда с назначением окончательного наказания в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Материалы в отношении посредника выделены в отдельное производство.