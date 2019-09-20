Суровое наказание для нерадивого отца

Житель Чурапчинского района приговорен к реальному лишению свободы за неуплату алиментов.

Прокуратура Чурапчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя.

Установлено, что с 2012 года подсудимый по решению суда обязан уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына.

Вместе с тем, несмотря на то что он привлечен к административной ответственности за неуплату алиментов, а также имеет судимость, им в течение длительного времени алиментные обязательства не исполнялись без уважительной причины.

Во время суда подсудимый признал вину и просил суд оставить его на свободе для оплаты ребенку алиментов.

Однако суд, с учетом мнения государственного обвинителя, который отметил, что подсудимый может встать на путь исправления только в результате реального отбывания наказания и сможет оплачивать алименты при получении заработной платы в результате привлечения его к труду в колонии, приговорил мужчину к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.