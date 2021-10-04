Суровая правда от Балабкиной. Содрогнетесь!

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Якутии находится 165 больных новой коронавирусной инфекцией в тяжёлом состоянии, из них 164 – не получившие вакцину от ковида. 30 пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом в ходе брифинга оперативного штаба Республики Саха (Якутия) по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА.

«Анализ показывает, что вакцинирование является способом, который позволит нам не давать поражать вирусом организм полностью», – сказала вице-премьер и ещё раз настоятельно призвала якутян вакцинироваться от ковида. – В республике достаточно вакцины от новой коронавирусной инфекции». По состоянию на 4 октября 2021 года первую дозу вакцины получили 353 841 человек, вторую вакцину – 332 722 человек. Ревакцинировано 12 516 человек.

Рост заболевания COVID-19 фиксируется в Таттинском, Чурапчинском и Намском улусах, которые характеризуются низким уровнем вакцинации. Наиболее сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация, по словам зампреда, в Вилюйском, Верхоянском, Намском, Таттинском, Хангаласском и Чурапчинском улусах.

«В Нерюнгринском районе зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки, в Хангаласском улусе – 9, Мегино-Кангаласском, Таттинском, Чурапчинском – по 8 случаев», – сообщила Балакина.

За последние сутки по информации Управления по РС(Я), в республике зафиксировано 220 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. В Якутске зарегистрировано 125 случаев заболевания ковидом; в Нерюнгринском районе – 10 случаев, Хангаласском – 9; Мегино-Кангаласском, Таттинском, Чурапчинском – по 8 случаев; Вилюйском – 7; Ленском – 6, Алданском, Верхневилюйском – по 5, Амгинском, Булунском, Сунтарском –по 4, Верхоянском, Кобяйском, Намском, Оймяконском, Усть-Алданском – по 3, Томпонском районе — 2 случая.

Ольга Балабкина напомнила, что новым указом главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА от 30 сентября 2021 года № 2070 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)» для обеспечения безопасности и здоровья граждан на территории республики продлён режим повышенной готовности до 31 октября 2021 года включительно. «В связи с этим сохраняется ряд ограничительных мер, установленных ранее, и прежде всего базовыми ограничениями являются сохранение социальной дистанции и соблюдение масочного режима», – сказала она.

Кроме того, напомнила о необходимости исключения нахождения детей в местах массового скопления людей в торговых центрах, а также о мере по переводу не менее 50 процентов общего числа работников на дистанционную форму работы, в предприятиях, которые не вошли в перечень сфер деятельности, для которых иммунизация против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) обязательна в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 19.05.2021 № 3 «Об иммунизации населения Республики Саха (Якутия) против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

Кроме того, рекомендуется перевести беременных женщин без учёта срока беременности на дистанционный режим исполнения трудовых обязанностей.