Суровая кара настигла жителя Якутии

Житель Якутии сурово наказан за хранение контрафактного алкоголя.

В Верхоянском районе мужчина осужден к 4 годам лишения свободы за приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в особо крупном размере.

Верхоянская межрайонная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

В судебном заседании установлено, что подсудимый, будучи в 2017 году осужден к условному лишению свободы за совершение аналогичного преступления, не сделав для себя должных выводов, вновь в 2019 году с целью реализации населению приобрел немаркированную алкогольную продукцию в количестве более 23 тыс. бутылок на общую сумму свыше 4,9 млн. рублей. В последующем хранил контрафактный алкоголь в принадлежащих ему помещениях.

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд приговорил мужчину с учетом наличия непогашенной судимости к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может обжалован сторонами.