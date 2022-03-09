Супруги погибли при пожаре — следком начал проверку

По факту обнаружения тел мужчины и женщины на пожаре в поселке Чульман проводится процессуальная проверка

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел супругов — женщины 1968 и мужчины 1975 годов рождения после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в на ул. Стройиндустрии в поселке Чульман.

Сообщение о возгорании и обнаружении тел поступило в следственные органы около 14 часов 9 марта 2022 года. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР, сотрудники которой проводят осмотр с участием дознавателя МЧС России.

Проводятся опросы, иные неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Для установления причины возгорания с места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для следствия. Назначен ряд экспертных исследований.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

