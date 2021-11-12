Супругам из Мирного обещали огромные проценты…

В полицию обратилась семейная пара, которую обманули инвестиционные мошенники. Супруги лишились порядка 2 миллионов рублей, вложив в финансовую пирамиду. Аферисты обещали им огромные проценты по вкладам, а потом, как это всегда и бывает, перестали выходить на связь.

Очередной жертвой стал 51–летний житель города Удачного. Мужчине поступил звонок от роботизированной голосовой системы с информацией о смене привязанного к мобильному банку номера телефона. Затем разговор продолжился с «оператором банка», который сообщил, что с его лицевого счета происходит хищение денежных средств. Мошенник тут же предложил выход из данной ситуации – назвать уникальный номер клиента и поступивший на телефон СМС–код транзакции. Потерпевший выполнил все инструкции звонившего, после чего с его карты было похищено 146 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Мошенники всегда пользуются страхами и желаниями своих жертв. Поэтому нельзя терять бдительность и участвовать в сомнительных инвестиционных проектах в погоне за пассивным доходом, а также сообщать третьим лицам СМС–коды транзакции и иные конфиденциальные данные банковских карт. При этом важно помнить: преступники могут действительно знать имя и отчество, дату рождения, последние цифры номера карты, адрес проживания и т.д. Будьте осторожны!