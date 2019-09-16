Супруга мотоциклиста пострадала в ДТП

15 сентября в 16:15 в с. Нерюктяйинск-1 Олекминского района Якутии мужчина, управляя мотоциклом «ИЖ Юпитер-5», не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате автоаварии травмы головы получила его супруга. В момент ДТП семейная чета не была экипирована ни мотошлемом, ни средствами защиты. Кроме того, водительского удостоверения на право управления мототехникой глава семейства не имел.

В тот же день около 7 часов вечера на 10 км Сергеляхского шоссе г. Якутска молодой человек 1993 г.р., управляя мотоциклом Хонда, не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание своего «железного коня».

Прибывшая на место автоаварии бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста с переломом ключицы. Со слов пострадавшего авария произошла из-за технических неполадок.

В обоих случаях водители двухколесных транспортных средств не имели права управления этим видом техники. Освидетельствование показало, что мотоциклисты были трезвы.

Госавтоинспекция напоминает, что мотоцикл должен быть зарегистрирован в подразделении ГИБДД, а у водителя в водительском удостоверении должна быть открыта соответствующая категория. Управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме, а под верхнюю одежду желательно надеть специальную мотозащиту.

Перед тем, как выезжать на дорогу, следует проверить техническое состояние мотоцикла, устранить все неисправности. На дороге нужно неукоснительно соблюдать все нормы ПДД – не превышать скорость, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, не выезжать на полосу встречного движения, не пытаться проехать между близко едущими машинами в плотном потоке. Кроме того, не забывайте обязательно включать сигнал поворота при перестроениях, чтобы проинформировать заранее других участников движения о планируемом маневре и не допустить аварийной ситуации.