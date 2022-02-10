Супруг Сусанны Рожиной: Мы узнали обо всем из СМИ…

Около 3 часов ночи 10 февраля Василий РОЖИН, супруг известного журналиста и блогера Сусанны РОЖИНОЙ, обратился в интернет-газету «В Якутии.ру», сообщает телеграмм-канал издания.

Василий Рожин сообщил, что 9 февраля около 14 часов его жена поехала в центр на встречу, сказав, что это ненадолго. Но ее все не было. Семья стала беспокоиться, так как Сусанна, если задерживается, всегда сообщает. На этот раз е телефон был отключен.

Семья узнала о случившемся из СМИ около 18 часов, супругу позвонили родные. Это стало шоком для всех близких Сусанны. Они не знали, что делать, куда звонить, узнавать…

Весь вечер семья жада Сусанну или хотя бы звонка от правоохранительных органов. Родители Сусанны – пожилые люди, очень сильно беспокоятся. Но никто официально не известил семью о том, что случилось.

Супруг блогера заявил:

— Прошу подписчиков Сусанны, ее коллег, общественность не делать преждевременных выводов и отнестись к моей жене по-человечески. Мы начинаем бояться самого страшного… Потому что официальной информации, сообщения мне и ее родителям не было! Боимся, не случилось ли вдруг чего-то очень плохого, после чего в прессу была дана ложная информация?

Об этом сообщает телеграмм-канал «В Якутии.ру».

Ранее сообщалось, что Сусанна Рожина задержана с поличным при передаче денег в гостинице «Азимут», ранее «Полярная звезда». Заявителем называют риэлтора Гульнару МИХАЙЛОВУ, по другой информации, УВАРОВУ.

У Рожиных трое детей. И сейчас дети, а также их друзья читают все, что пишут о Сусанне. Коллеги Сусанны просят учитывать это и отнестись к любой публикуемой информации с большой ответственностью.