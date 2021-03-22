«Супруг поехал в Якутск и не вернулся…»

В полицию г. Якутска обратилась жительница Горного района с заявлением о розыске своего 30-летнего мужа. Выяснилось, что супруг поехал в г. Якутск и не вернулся обратно. Через несколько дней местонахождение без вести пропавшего было установлено. Выяснилось, что всё это время мужчина находился в городе, где злоупотреблял алкоголем со своими знакомыми.

Аналогичным образом заставили своих родных поволноваться 39-летний и 42-летний жители г. Якутска. В первом случае в полицию обратилась взволнованная сожительница пропавшего, во втором — супруга 42-летнего мужчины. Они были обнаружены полицейскими через пару дней. Причиной их отсутствия стало злоупотребление алкоголем.

Горожанка обратилась в полицию с просьбой разыскать своего 69-летнего отца, который перестал выходить на связь. Мужчина был обнаружен через несколько дней в одной из квартир, где распивал алкоголь со случайными знакомыми.

Также в дежурную часть столичной полиции поступило заявление от родных с просьбой разыскать их 27-летнюю дочь. Как выяснилось, ранее девушка поссорилась со своими родителями. Полицейские установили её местонахождение в подъезде одного из многоквартирных домов со своими знакомыми.

Помимо этого, полицейские ОМВД России по Нерюнгринскому району установили местонахождение двоих жителей района.

Так, в отдел МВД России по Нерюнгринскому району обратился местный житель с сообщением о том, что не может связаться со своим двоюродным братом. Полицейские нашли 44-летнего мужчину в другом населенном пункте. Выяснилось, что без вести пропавший уехал из дома и снял с друзьями квартиру, где проживал на протяжении месяца. Возвращаться обратно домой мужчина отказался, сказав, что решил там остаться.

Также в полицию Нерюнгринского района поступило сообщение из другого региона с просьбой разыскать тёщу, которая проживает в Нерюнгри. Зять без вести пропавшей сообщил, что она перестала выходить на связь, а учитывая, что у неё слабое здоровье, это вызвало волнение у родных. Полицейские обнаружили, что женщина находится у себя дома. Гражданка пояснила, что всё это время была дома, просто не открывала никому дверь и не отвечала на звонки.

Уважаемые граждане, уходя или уезжая, всегда предупреждайте близких. Если ваше пребывание где-либо затягивается, позвоните родным, обязательно предупредите о том, что задерживаетесь.