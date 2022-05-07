Суперпротивостояние: Василий Егоров vs Ахтем Закиров!

ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ vs АХТЕМ ЗАКИРОВ — 4

Сегодня на проходящем международном турнире в белорусском Гомеле состоятся финальные поединки. В весовой категории до 51 кг ожидает суперпротивостояние: четырехкратный чемпион России Василий Егоров против действующего чемпиона России Ахтема Закирова, сообщает тгк @спортякутии.

Оба боксера вчера уверенно выиграли полуфинальные бои. Егоров со счетом 5:0 одолел белоруса Дениса Салоцки, а Закиров был сильнее сирийца Алмасри Хусема.

Напомним, сегодняшний финал станет четвёртым по счету очным поединком Василия Егорова и Ахтема Закирова. Счёт пока 2:1 в пользу якутского мастера ринга, но за Ахтемом победа в последней встрече… @спортякутии