07.05.2022
11:29
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Спорт
Суперпротивостояние: Василий Егоров vs Ахтем Закиров!
ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ vs АХТЕМ ЗАКИРОВ — 4
Сегодня на проходящем международном турнире в белорусском Гомеле состоятся финальные поединки. В весовой категории до 51 кг ожидает суперпротивостояние: четырехкратный чемпион России Василий Егоров против действующего чемпиона России Ахтема Закирова, сообщает тгк @спортякутии.
Оба боксера вчера уверенно выиграли полуфинальные бои. Егоров со счетом 5:0 одолел белоруса Дениса Салоцки, а Закиров был сильнее сирийца Алмасри Хусема.
Напомним, сегодняшний финал станет четвёртым по счету очным поединком Василия Егорова и Ахтема Закирова. Счёт пока 2:1 в пользу якутского мастера ринга, но за Ахтемом победа в последней встрече… @спортякутии
Фото: @спортякутии
Источник: @спортякутии
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