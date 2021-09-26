Суперпростое число 5 – символ мира

Пять – число мира и содружества. Впервые в современной истории парламентаризма РФ у Якутии в Государственной Думе страны – 5 народных представителей! К 100-летнему юбилею республики – знаковое событие, явление в общественно-политической жизни якутян!

От имени 25-тысячного коллектива женского форума «Подруги-Дьүөгэлэр» поздравляем наших земляков и желаем всем пятерым народным депутатам – Галине Данчиковой («Единая Россия»), Федоту Тумусову («Справедливая Россия – За правду»), Сардане Авксентьевой («Новые люди»), Петру Аммосову (КПРФ) и Юрию Григорьеву («Справедливая Россия – За правду», от Забайкалья) – активной созидательной деятельности во благо развития нашей страны и любимой Якутии! Мы верим, что для вас судьба Российского государства и вместе с ней нашей республики, надежды и чаяния людей будут всегда превыше личных и партийных амбиций. Статус народных представителей, профессионализм и опыт, мудрый ум и здравый смысл, трудолюбие и ответственность помогут вам совместно искать и находить механизмы решения тех проблем, о которых вы активно, но отдельно друг от друга говорили во время предвыборной кампании.

Умные люди знают, что в честной предвыборной борьбе проигравших нет, ведь от самого кандидата зависит немногое. Выбор делает избиратель. В нашей республике и в 2021 г. выборы были проведены честно и объективно. Этот факт доказательств не требует, итоги говорят сами за себя.

При этом, как показывает анализ экспертов женской политической школы при нашем Форуме, наметилась тенденция к сохранению партиями своего электората, чем вообще-то должны заниматься партии всегда, но не всем удается. В этом плане у КПРФ показатели лучше, чем в других партиях: так, если в 2016 г. на выборах в Госдуму за КПРФ проголосовали всего 43 637 избирателей, то в 2021 г. – 118 683 избирателя, но это не пятилетний прорыв, а сохраненный электорат избирателей кандидата от КПРФ Павла Грудинина – 124 550 проголосовавших за него в 2018 г. на выборах Президента РФ избирателей Якутии. Вместе с тем, успех КПРФ в республике по партийному списку не дал никакого эффекта для Якутии. Голоса якутян, поддержавших КПРФ, присоединены к голосам избирателей Иркутской области, поэтому мандат депутата Госдумы отдан иркутянам.

А вот совершенно противоположный пример показала партия «Единая Россия». Высокий авторитет Главы РС (Я) Айсена Николаева и результативная деятельность в качестве депутата Госдумы в предыдущем созыве Галины Данчиковой позволили Якутии сохранить мандат депутата Госдумы РФ. Партия «Единая Россия» в отличие от всех других партий и только для нашей республики дала возможность выбора депутата по партийному списку. Глава РС (Я) Айсен Николаев оказал доверие Галине Данчиковой, и мы всецело поддерживаем это решение.

«Единая Россия» получила конституционное большинство в Государственной Думе. Значит, не будет хаоса: не будет истерик и эмоций, а будут логика и практические дела, будет стабильность и на этой основе – развитие всей страны в целом и регионов. Партия «Единая Россия» будет работать во благо жителей России, при этом жёстче спрашивать с тех руководителей, кто не выполняет свои же планы. Партия будет и далее продолжать работу по освобождению своих рядов и органов власти от случайных, непроверенных людей, карьеристов, взяточников и правонарушителей.

Мы – члены Постоянно действующего женского Форума «Подруги-Дьүөгэлэр» – проекта «Единой России», как и ранее, будем помогать людям в решении их личных проблем. Мы не объявляли перерывов и во время предвыборной кампании помогли всем обратившимся в решении возникших у них проблем. Также мы встречались с избирателями, различными инициативными группами и др. Поступило много предложений, часть из которых оформлены как наказы избирателей и как предложения в Народную программу «Единой России». С июня месяца нас «забросали» вопросами в виде «так ли это?..» о различных «новостях», большинство из которых не соответствовали действительности. Теперь-то многим известно, представители каких партий позволяли себе в силу «великого» незнания или безнаказанности искажать факты, раздувать небылицы, принижать честь и достоинство отдельных руководителей и т.п.

Наш женский актив – а это мамы, сёстры, бабушки, тёти, дочери – до сих пор удивляется и одновременно возмущается сделанному нами самими выводу: люди верят лжи, клевете гораздо охотнее, чем правде. Верили каким-то сомнительным «прогнозам» разных личностей о готовящихся «Единой Россией» массовых вбросах, о «порче» бюллетеней членами УИК, о каких-то мифических количествах испорченных бюллетеней, о «давлениях» на студентов и преподавателей, о «грозящих» сокращениях в бюджетной сфере, о предстоящих увольнениях руководителей и т.п. Хотя понятно, намерения этих «прогнозистов» вполне прозрачны и рассчитаны на доверчивость и легковерие людей. Неужели у нас в республике сомнением проще «заразиться», чем верить истине или просто верить людям, которые сегодня работают в этих самых структурах? У нас появился вопрос: из-за использования новых цифровых технологий истина со временем станет каким-то относительным или зависимым понятием? И как же тогда жить без доверия?

Сегодня мы знаем, фотографиям доверять уже нельзя, программы «Photoshop» легко добавляют людей в группу на фото или удаляют их, омолаживают или старят, преподносят лицо человека в карикатурно-гипертрофированном виде и т.п. Появились «фотошопы для голоса», искажающие речь, уже создаются искусственные сцены якобы чьей-то жизни, видео с мест голосования, например, почти неотличимые от настоящего видео. Да, работы правоохранительным органам добавилось. И с таким положением в обществе мы, взрослые люди, будем согласны? Мириться с ложью? Наши родители фашистов одолели, победили, а мы проиграем борьбу или войну с фейками и их авторами?

Остается нам верить только тому моменту, где сами присутствовали и сами слышали и видели? Но везде и всюду не успеешь, не охватишь и т.п. Вера и доверие всегда объединяли людей, а неверие разъединяет и при этом вселяет страх. Страх перед будущим наших детей – как они будут жить в атмосфере вранья и несправедливости? Неужели в современном обществе фейкам, фальшивым новостям люди будут верить быстрее, чем правде, истине и фактам? Люди, когда оказываются обманутыми, начинают критиковать, вернее, ругать. И ни кого-нибудь, а именно власть. А власть-то тут причем, когда, например, ты сам лично перевел деньги неизвестно кому или вступил в долю, не прочитав договор по причине того, что «внизу было что-то мелко написано», или поверил не очень чистоплотному политику или его «рупору»?

Власть ругают, потому что кто-то тебя не обеспечил, не проинформировал, не оградил и т.п.? В то же время все знают, что у власти есть государственные структуры и ведомства, в их полномочиях консультировать население по всем вопросам, помогать. И никуда с вопросом ходить-то не надо – телефон, электронная почта, любимый «ватсап» под рукой. И если они посоветуют что-то не то или откажут, да, тогда и надо власть критиковать, ссылаясь именно на тот источник, который оказался некомпетентным. И тогда интеллигентность и культура действующего Главы не будут казаться «слабостью» и «нерешительностью».

Абсолютно не идеализирую авторов анонимных сообщений, трусливо прячущихся за разными «nickname» – это бессмысленно, их исправление ожидается в другом месте. Я же надеюсь на то, что всем людям без исключения требуется безопасный, справедливый и здоровый мир. Так давайте будем помогать руководству республики и страны строить этот мир.

Уважаемые якутяне, не хотела писать про это, но снова появились вопросы. Вчера многие смотрели встречу Президента России с лидерами партий. Речь шла об итогах выборов. Меня, как и других якутян, возмутило предложение В.В. Жириновского об объединении всех дальневосточных регионов и создании одного Дальневосточного региона! В Якутии 17 354 чел. голосовали за ЛДПР, думаю, что они не знали или не вдавались в суть сообщения, ведь в программе ЛДПР нет ни слова об объединении… Ну, а нам, видимо, надо объединиться против такого объединения. И это не каламбур!

Председатель Постоянно действующего открытого

Форума женщин РС(Я) «Подруги–Дьүөгэлэр»,

эксперт ОП РФ, член Комитета по вопросам этики

ИИ при комиссии РФ в ЮНЕСКО, член Пленума Союза женских организаций Республики Саха (Якутия) Евгения Михайлова, президент СВФУ http://podrugi-ykt.ru