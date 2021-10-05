05.10.2021
13:50
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Экономика
Суперновинка от «Саюри»!
Суперновинка!!! В тепличном комплексе «Саюри» первый урожай клубники! Сегодня в продаже в розничной точке «О-Город» в гипермаркете «Айгуль» на Кальвица 14/5.
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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