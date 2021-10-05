05.10.2021
13:50
233

Экономика

Суперновинка от «Саюри»!

Суперновинка!!! В тепличном комплексе «Саюри» первый урожай клубники! Сегодня в продаже в розничной точке «О-Город» в гипермаркете «Айгуль» на Кальвица 14/5.

Источник: https://www.instagram.com/p/CUof-EmoPGN/?utm_medium=share_sheet
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх