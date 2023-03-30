Супер охотникам «крупно повезло»

❗️ Якутской природоохранной прокуратуры пресечены факты ненадлежащей реализации полномочий Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства с сфере охоты

Якутской природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охоте и сохранении объектов животного мира.

Установлено, что в нарушение требований закона Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, его территориальными органами не принимаются достаточные меры по пресечению фактов незаконной охоты.

В частности, Министерством не приняты надлежащие меры к выявлению факта добычи в значительных объемах зайца-беляка в Оймяконском районе, где сотрудниками полиции установлено 14 граждан, добывших более 252 животных, ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, составил 756 тыс. рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудниками инспекций государственного экологического надзора в Алданском, Анабарском, Жиганском, Мирнинском, Оленекском, Сунтарском, Оймяконском и ряде других районов республики не обеспечивается системное проведение рейдов, эффективность и результативность надзорных мероприятий, о чем свидетельствует минимальное количество лиц, привлекаемых к уголовной и административной ответственности по фактам незаконной охоты.

Инспекциями государственного экологического надзора Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, Верхнеколымского, Вилюйского, Нерюнгринского, Нижнеколымского, Оймяконского, Среднеколымского, Усть-Якнского, Эвено-Бытантайского районов за 2022 год не применены полномочия по изъятию и конфискации орудий и предметов незаконной охоты и др.

При этом Министерством должные меры по координации деятельности нижестоящих подразделений не принимаются.

Прокуратура внесла и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики представление, по результатам рассмотрения которого принят комплекс мер по усилению контрольно-надзорной и профилактической работы в сфере охоты.