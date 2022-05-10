Супер май 🔥🔥🔥 Прогноз на месяц от астролога Алессандры Айрис 😍✨

Пусть МЕСЯЦ принесёт Вам большие доходы и исполнение желаний! 🎉🎉🎉

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С 5️⃣ МАЯ до 6 июня — смена хозяина МЕСЯЦА.

Теперь весь месяц правит балом Деревянная 🌱 ЗМЕЯ 🐍

Союзники: Бык 🐂 и Петух 🐓

Тайный друг: Обезьяна 🐒

Турбулентность: Свинья 🐖

Вас ждут перемены: переезд, смена деятельности, подвижки, тряска.

❌Всем аккуратнее: не нервничайте! Оставьте эмоции до осени)

‼️Избегать: приключений на дорогах и интриг.

❤️Месяц «Почтовой Лошади » — активность, дороги, переезды, движения ✈️ 🚘 🏃‍♀️

✅Благоприятны: ставить цели и задачи. Двигаться вперёд! Кто-то из Вас сможет резко разбогатеть💰💰💰

⛰ С 10 мая по 2 июня — Ретроградный Меркурий. Не совершайте крупные покупки: телефоны, технику, авто и т д

* Не стоит:

* Менять работу.

* Подписывать важные документы.

* Брать взаймы и занимать деньги.

* Вестись на провокации.

* Делать кардинальные перемены.

* Делать операции или хирургические вмешательства в свою внешность

Растущая Луна 🌘 до 16 мая

Полнолуние 🌕 16 мая

Убывающая Луна 🌜 с 16 по 30 мая

Новолуние 🌙 30 мая

✅Хорошие даты на МАЙ 👍🏻:

8, 12, 14, 20, 24, 26, 29 мая и 1 июня — благоприятные даты 👍🏻

🎊🎁 18 и 30 МАЯ — День Наполнения, все приумножается 💰🎉🎊 Любое Ваше действие.

⚖️ 7 и 19 мая — День Баланс можно просить о помощи, гармония дня

Нейтральные даты🙌🏻:

😷 13 и 25 мая — избегать поликлиники, больницы, людные места, посещение больных.

‼️Зато хорошо для сбора долгов и получения подарков 🎁

❗️ 17 и 29 мая — хорошо избавляться от ненужного. Садиться на диету, очищать организм. Удалять зубы, бородавки, родинки и хирургически разбавляться от ненужного. Идеально для генеральной уборки.

❌Неблагоприятные даты 😐

10 и 22 мая — не подходят даты для важных дел!

❌15 и 27 мая — хорошо завершать старые дела 🚫

❌ 11 и 23 мая — день Опасность ⛔️- избегайте экстрим и перелеты, рискованные мероприятия.

🏆Звезда победы у «1» у ПЕТУХА 🐓. Хороший период для карьеры! Особенно для поиска работы, повышения по службе или подъёма в бизнесе.

Ждут награды и поощрение от Вселенной🙏🏻✨ Активатор: Зонт победы;

🤧Звезда болезни «2» у БЫКА 🐂 и ТИГРА 🐅. Поэтому желательно посещать врача, пройти медосмотр и носить амулет «Крепкое здоровье». Могут решаться вопросы по недвижимости.

Ждут быстрые доходы!

😶Звезда конфликтов и красноречия «3» у ЛОШАДИ 🐎.

Спокойствие! 🙏🏻 Не раздражайтесь по пустякам и избегайте судебные тяжбы.

Защиты: любой красный аксессуар;

Публичные выступления и ораторство принесёт успех и большие доходы! 💰

💕Звезда романтики и знаний «4» у КРЫСЫ 🐁.

Наступает ВРЕМЯ информации, знаний, семинаров, тренингов, любви и флирта.

‼️Звезда препятствий — тяжёлая «5» ❗️ у КОЗЫ 🐐 и ОБЕЗЬЯНЫ 🐒, так как она залетит в Центр Земли и развеет Энергии ✨на все секторы равномерно. Желательно носить Защиты. Например, двойную Ваджру. Не вкладывайте деньги! Будьте предельно аккуратны. Хорошо учиться, получать знания, заниматься духовными практиками.

Совет: сделайте себе роскошный подарок! 🎁 Сильные личности добьются высот!

🎊✨Звезда Небесной удачи «6» будет у КРОЛИКА🐇, поздравляем!!!👍🏻😍

Активатор: связка из 6 монет, а также Синяя звезда удачи и хрустальный лотос на рабочем столе 😊

Хороший месяц для подвижек на работе и в бизнесе!

Совет😉: осуществляйте свои проекты и задумки!

🧘‍♀️ Звезда грабежа и духовности «7» у ДРАКОНА 🐉 и ЗМЕИ 🐍. Будьте аккуратнее с деньгами и настроением. Чаще занимайтесь духовностью и благими делами. Не скупитесь на благотворительность!

Прекрасный период для всех изучения иностранного языка, астрологии и духовных наук.

Защиты: амулет Синий слон Синий носорог;

💰Звезда Богатства «8» у каждого из нас, так как будет в Центре Земли и влияние происходит на всех понемногу.

8️⃣ (восьмёрка) может приносить долгожданные доходы и заметное пополнение в кошельке 😉✨💰

Но требует за это вложение сил и труда.

Активатор: Янтра Богатства, подвеска Абсолютное Процветание, магнит для денег и 8 Богатства;

Совет: терпение и труд — деньги принесут!

🎈✨Звезда исполнения желаний «9» у СОБАКИ 🐕 и СВИНЬИ 🐖.

Поздравляем! 🎈🎉🎊

Все наши планы, мечты, шары в небо, карта сокровищ и Блокнот Богатства с утроенной силой осуществят многие мечты! Думайте только о хорошем)

Активатор: браслет для исполнения желаний и Блокнот Богатства 📚

Отличного всем месяца и прекрасного настроения!!!🌷🌷🌷