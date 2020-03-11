Супер кэшбэк 25% за путешествие с картой JCB от АЭБ

Алмазэргиэнбанк напоминает об акции для держателей карт JCB или кобейджинговых карт «Мир»-JCB.

Чтобы получить кэшбэк 25%, достаточно оплачивать товары и услуги картами JCB в торгово-сервисных предприятиях за пределами России и интернет-магазинах, зарегистрированных за рубежом. Общий призовой фонд акции составляет 3 млн рублей.

Платежная система JCB – это международная платежная система, которая была основана в Японии.

В акции «Возвращаем 25% за оплату товаров и услуг картой JCB за рубежом» можно принять участие с 1 марта по 30 июня. Период участия в акции состоит из четырех этапов: с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля, с 1 по 31 мая и с 1 по 30 июня. Определение победителей и выплата кэшбэка также производятся в несколько этапов: с 5 по 20 апреля, с 5 по 20 мая, с 5 по 20 июня, с 5 по 20 июля.

Максимальная сумма кэшбэка составляет 10 000 рублей либо эквивалент в валюте счета карты JCB.

В АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО можно оформить карту JCB Standard (обслуживание в год – 600 рублей, снятие наличных – в банкоматах любых банков без комиссии до 5 000 рублей, кэшбэк – до 1% от суммы покупок) и JCB Gold (обслуживание в год – от 900 рублей, снятие наличных – в банкоматах любых банков без комиссии до 35 000 рублей, кэшбэк – до 1% от суммы покупок), а также кобейдж карты МИР–JCB Standard (обслуживание в год – 250 рублей) и МИР–JCB Gold (обслуживание в год – 1500 рублей).

Отметим, что из акции исключается оплата телекоммуникационных, информационных услуг, кабельного и другого платного телевидения, компьютерных сетей, а также коммунальных услуг и ЖКХ; денежные переводы, получение и снятие наличных денежных средств, обмен валюты и дорожные чеки; расчеты с ломбардами, финансовыми учреждениями; страховые услуги; покупка лотерейных билетов, а также операции, связанные с участием в лотереях, игрой в казино, азартные игры; операции, связанные с залоговыми и платежными обязательствами.

Более подробную информацию о правилах проведения акции «Возвращаем 25% за оплату товаров и услуг картой JCB за рубежом» можно получить на сайте АЭБ (https://www.albank.ru/ru/individuals/promo.php) или на бесплатной круглосуточной горячей линии банка по номеру: 88001003422.

Оформить карту онлайн: https://www.albank.ru/ru/cards/karta-jcb.php.