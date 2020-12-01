01.12.2020
13:30
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Экономика

Супер-акция от фонда капремонта

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) поздравляет всех с первым днём декабря и напоминает о своих супер-акциях в преддверии Нового года. 

Участники акции “Прощеные дни» до 31 декабря 2020 года могут  оплатить взнос на капитальный ремонт без пени. А также участвовать в акции «Счастливая 1000» с суперпризами iPhone SE 2020, которая продлится до 13 декабря 2020 года включительно. 

Для участия необходимо оплатить в период Акции взносы на капитальный ремонт по декабрь 2020 года включительно, а также задолженность, имеющуюся на дату начала Акции (в случае наличия), но не менее 1000 рублей за помещение. 

Встреть Новый год без долгов, оплати задолженность без пени и выиграй призы !

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте fondkr.ru,  по многоканальному номеру (4112) 31-90-14 (далее *130#) и по электронной почте: press@fondkr.ru

Фото: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта РС(Я).
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