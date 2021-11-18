“Суоһалдьыйа Толбоонноох” – возвращение на сцену Саха театра

Я видел в далеком детстве Суоһалдьыйа Толбонноох… Девушка в белом платье сидела на нижней ветке громадной ели, стоящей на опушке у старой дороги, и медленно расчесывала длинные волосы.

Не знаю, было ли это наяву, или видение пришло ко мне из рассказов отца и сестер как следствие буйной моей детской фантазии… Произошло это летом 196… года. Большая группа жителей села Сунтар ехала на ысыах в Тойбохой в кузове грузовика, водителем которого был работник аэропорта Олег Мыльников. Стояли дождливые дни, дорогу сильно развезло, машина то и дело буксовала в лужах и грязи. Не доезжая местности Улахан Кулуһуннаах, она прочно засела в очередной яме. Отказавшись от попытки вытащить ее, решили пойти пешком, благо до Тойбохоя осталось не больше десяти километров.

Путь срезали по старой дороге, которая проходила к Улахан Кулуһуннаах по небольшому ельнику. И вот тут Олег громко вскрикнул, указывая на старую ель у опушки. Все повернулись туда и увидели ее … Далее пошли молча, изредка перешептываясь об увиденном. Старшие попутчики пришли к единому мнению, что это была Суоһалдьыйа Толбонноох.

Я часто слышал легенды о ней, невероятно красивой дочери местного богача, погибшей из-за того, что жадный до денег отец согласился отдать ее против воли за сынка знатного человека из далекого улуса. Суоһалдьыйа с детства росла с бедным мальчиком, которого полюбила и они поклялись быть вместе. Однако ее отец позарился на посулы заезжего жениха, родитель которого обещал выложить путь от своего родного улуса до дома невесты золотыми монетами, выкладывая по червонцу на каждый отпечаток копыта лошади своего сына. И хотя родня жениха выполнила это условие, Суоһалдьыйа Толбонноох не смогла вынести разлуку с любимым и наложила на себя руки. И дух-үөр ее до сих пор видят в родных местах.

Суоһалдьыйа Толбонноох упоминали в своих произведениях народные писатели Якутии Николай Якутский (“Төлкө”) и Леонид Попов (“Тоҕой Сэлэ”). Наш земляк, поэт, драматург, заслуженный деятель искусств республики Иван Гаврильевич Алексеев написал о ней книгу, по которой Якутский драматический театр в 1975 году поставил эту пьесу. Главную роль исполняли Степанида Борисова и Мария Канаева. С этим спекатклем по традиции ездили по районам республики. Ходили слухи, что с артистами, игравшими в этой пьесе, происходили разные неприятности, во время гастрольных поездок ломались машины… В конце концов спектакль убрали из репертуара.

И вот новая премьера, на которую мы пошли с большим волнением и ожиданием. Спектакль поставил главный режиссер Саха театра Руслан Тараховский, главный художник – Лена Гоголева. Главную героиню в этот день играла Александра Сивцева-Софронеева, ее возлюбленного Батаса – молодой актер Владимир Винокуров. Лена Маркова великолепно исполнила роль подруги Күөгэйээни. Роль жениха Чайыҥда очень ярко воплотил Илья Портнягин, его наперсника Халыыду также хорошо исполнил Кирилл Семенов. В своих ролях запомнились: Петр Садовников – отец Суоһалдьыйа Маҥхаадай, Ирина Никифорова – его жена Налырдааана, Софья Баранова-Сергучева (кстати, она играла в постановке г. – Тоҥсуур Удаҕан, Зоя Попова – Ала Кырсын, Павел Ченянов – ымсыырар хачыгыр и др.

В целом спектакль понравился, хотя ждал большего.