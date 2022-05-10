Сунтарскому ветерану войны к 100-летнему юбилею подарили квартиру

Единственному ветерану Великой Отечественной в Сунтарском районе, участнику Ленинградской битвы Прокопию Степанову в этом году исполняется 100 лет. Исполнив его заветное желание ему вручили юбилейный знак 100 лет ЯАССР и сертификат на приобретение двухкомнатной квартиры в Сунтаре. Прокопий Афанасьевич прошел всю войну, участвовал в боях за освобождение Ленинграда, Праги. Демобилизовался в феврале 1947 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». В 1985 году указом Верховного Совета СССР награжден орденом «Отечественной войны 1 степени». Имеет медали «Ветеран труда», «К 100-летию В.И. Ленина» и юбилейные медали победы, сообщает тгк Якутск Новости