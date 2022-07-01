Сунтарскому ветерану войны Прокопию Степанову исполнилось 100 лет!

Сегодня, 1 июля 2022 года, 100-летний юбилей встречает ветеран Великой Отечественной войны Прокопий Афанасьевич Степанов. В этот памятный день ветерана с вековой датой поздравили от имени администрации Сунтарского улуса заместитель главы по социальной и имиджевой политике Гаврил Еремеев, глава Шеинского наслега Алексей Обоюков и главы наслегов, пожелав ему благополучия и бодрости духа.

Прокопий Афанасьевич прошел всю войну. Он был минером-сапером, сражался на передовой линии фронта. Награжден знаком «Ветеран Волховского фронта — участник битвы за Ленинград 1941-1944 года» и памятным знаком Санкт-Петербурга «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Также награжден Орденом 1-й степени Великой Отечественной войны, медалью Жукова, медалью «За освобождение Белоруссии», знаком «Ветеран Волховского фронта», медалью «За отвагу».

Являлся общественным корреспондентом. Наставник молодежи, ряд лет избирался народным заседателем народного суда. Почетный житель села Шея и Сунтарского улуса, ветеран лесного хозяйства Якутии.