Сунтарский улус расширяет связи

Представители Сунтарского улуса и муниципального совета уезда Тамян провинции Чолла-Намдо обсудили перспективы расширения взаимного сотрудничества.

Сегодня, 2 июля, состоялась встреча в режиме видеоконференции представителей администрации муниципального района «Сунтарский улус (район)» в лице главы Анатолия Васильевича Григорьева и муниципального совета уезда Тамян провинции Чолла-Намдо в лице председателя Ким Чжон О.

На встрече с приветственным словом выступил министр по внешним связям и делам народов РС(Я) Гаврил Кириллин.

В ходе встречи стороны выступили с предложениями о реализации перспективных проектов, и внедрении инновационных технологий по направлениям культуры, сельского хозяйства, промышленности, образования, спорта а также предпринимательства и туризма которые могут быть реализованы совместно. На встрече была достигнута договоренность о продолжении обменных визитов.