Сунтарский район в активной борьбе

Сегодня, 04.06.2021, согласовано круглосуточное дежурство на паромной переправе Сунтар-Устье на р. Вилюй. На данный момент, на переправе действуют три парома: ООО «Сунтарцеолит», ИП Яковлев С.А. и ИП Ордахов Р.М. Паром фирмы «Татыйыына» все еще работает на переправе Тюбяй-Шея.



Трал ООО «Айан Суол» в данное время подвозит бульдозер предприятия АО «Якутскгеофизика» в с. Кутана.

Благодаря слаженной работе глав наслегов и руководителей организаций и предприятий Сунтарского улуса на лесные пожары из запланированных 21 человек за сегодняшний день мобилизовано 86 человек, из них: Кюкяй – 5, Кемпендяй – 5, Сунтар – 13, Устье -1, Эльгяй – 8, Аллага – 2, Туойдаах – 4, Жархан – 2, Хоро – 8, Усун-Кюель – 1, Бордон – 3, Вилючан – 6, Тенке – 4, Хадан – 2, СЦНТ им. Зверева С.А. – 2, СФ ГУП «ЖКХ РС(Я)» — 10, ГБУ «СЦРБ» — 3, соцуправление – 2, ветеринаная служба– 5. В перевозке мобилизованных приняли участие: МУП «ПТП», СФ «ГУП ЖКХ РС(Я)», СОШ №2, ветслужба.



В ближайшие сутки с 04 июня 2021 года в вилюйской группе районов объявлено штормовое предупреждение, местами ожидаются грозы с порывистым ветром до 15-20 м/с. В связи с этим при тушении лесных пожаров крайне важно соблюдать правила охраны труда, требования безопасности на производстве и технику приемов борьбы с лесными пожарами.