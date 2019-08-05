Сунтарский район должен стать драйвером обучения детей в экологическом и техническом профилях – Солодов

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов провел совещание по вопросу развития и повышения эффективности сети социальной инфраструктуры в Сунтарском районе.

«Сейчас мы с каждым районом обсуждаем структуру социальной сети и, прежде чем принять итоговое решение, для меня очень важно на месте удостовериться в особенностях и уникальных условиях, которые характеризуют каждый из районов», — подчеркнул премьер-министр.

Он напомнил, что, по поручению главы республики Айсена Николаева, правительство должно выработать план по упорядочению сети социальной инфраструктуры районов до 1 сентября 2019 года.

«Правительственной комиссией смотрим как в реальности обстоят дела с социальными учреждениями, встречаемся с главами наслегов, работниками социальной сферы, простыми жителями», — отметил Владимир Солодов.

В сфере образования в этом году руководство района инициировало прохождение курсов по повышению квалификации учителей русского языка и математики. «Мы уже видим результат — педагоги предлагают новые программы по обучению и подготовке к экзаменам школьников», — сказал во время совещания глава Сунтарского района Анатолий Григорьев.

Для комплексного решения вопроса по повышению уровня качества образования премьер Якутии также поручил усилить совместную работу с Институтом развития образования и повышения квалификации.

Кроме того, Владимир Солодов акцентировал внимание на усилении работы с талантливыми детьми.

«Школы района необходимо увязать с уникальными музеями в селах Эльгяй и Тойбохой, превратить их в центры по работе с талантливыми детьми для всей вилюйской группы районов. Сунтарский район должен стать драйвером обучения детей в экологическом и техническом профилях», — выделил председатель правительства Якутии.