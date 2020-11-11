Сунтарский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» расширяет технологические возможности

С сентября этого года Сунтарский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» использует в производстве портальный станок «Стартик-1А» для плазменной резки металла с числовым программным управлением.

Применение портального станка в производстве решило не только актуальную задачу – ремонт котлового оборудования, но и позволило самостоятельно изготавливать запасные детали, сообщили в Сунтарском ЖКХ.

Рабочая группа из инженеров производственно-технического отдела, персонала аварийно-ремонтной группы и техника-программиста под руководством главного инженера Степана Егорова эксплуатирует станок портального типа для резки всего два месяца и уже виден необходимый результат.

«Вначале специалист ПТО создает в специализированной программе автоматизированного инженерного проектирования Автокад чертеж запасной части с необходимыми параметрами. После этого техник-программист вводит эти данные в компьютер плазменного резака, а ремонтная группа по заданному чертежу вырезает деталь из листового металла», — проинформировал директор филиала Михаил Петров.

Работники Сунтарского филиала уже отремонтировали два котлоагрегата, используя новое специализированное оборудование. До конца года в рамках текущего ремонта они планируют отремонтировать еще четыре единицы котлового оборудования.