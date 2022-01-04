Сунтарские страсти: «бывший» повредил машину автоледи

В дежурную часть полиции ОМВД России по Сунтарскому району обратилась жительница села по факту повреждения её автомобиля иностранного производства. Материальный ущерб составил 32 500 рублей.

В ходе оперативных мероприятий участковые уполномоченные полиции установили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина.

Как выяснилось, он шел по улице и увидел, что за рулем припаркованной машины сидит женщина, с которой ранее состоял в отношениях. Мужчина подошел, чтобы поговорить и помириться с ней. Но в ходе разговора между ними произошла словесная перепалка, и женщина заблокировала двери автомобиля, что разозлило его. Тогда мужчина несколько раз ударил кулаком и коленом по машине. В итоге подозреваемый разбил зеркало заднего вида, оставил вмятину на передней водительской двери и деформировал заднюю пассажирскую дверь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.