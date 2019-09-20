Сунтарские энергетики восстановили электроснабжение ряда сел

Энергетики Сунтарского РЭС Западных электрических сетей восстановили электроснабжение сёл Сунтар, Сарданга, Крестях, Нахара, Хордогой, Илимнир, прерванное 19 сентября 2019 года непогодой. В районе вторые сутки бушует шквалистый ветер с мокрым снегом. По состоянию на 11.00 20 сентября продолжается восстановление электропитания населенных пунктов Туойдах, Агдары, Тенкя, Куокуну, Аллага, Мар-Кюель, Арылах (Жарханский наслег), Усун-Кюель. В аварийно-восстановительных работах задействован 21 человек из персонала Сунтарского РЭС и 6 единиц спецтехники. К ним спешит на помощь бригада из 6 энергетиков Нюрбинского РЭС с 2 единицами спецтехники. Западные электрические сети – предприятие, занимающееся транспортировкой электрической энергии по населенным пунктам Западной Якутии. Общая площадь обслуживаемой территории – свыше 611 тыс. кв. км. Протяженность воздушных линий электропередачи 220/110/35 кВ – 6128 км, распределительных сетей – 5816 км.

Фото: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго». Источник: Пресс-служба Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

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