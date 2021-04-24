Сунтарские единороссы заготовили дрова для нуждающихся

Субботник – это не только уборка снега. Это доказало Сунтарское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которое в рамках Всероссийского субботника и Года Волонтера, проводимого в Сунтарском улусе, организовало субботник по заготовке дров для многодетных одиноких матерей, матерей с детьми с инвалидностью и пожилых людей.

В субботнике приняли участие Секретарь местного отделения партии, глава района Анатолий Григорьев, его заместители, члены политсовета, молодогвардейцы, работники администрации, молодежь района –всего 35 человек. Они провели рубку, распиловку деревьев, расколку, укладку и доставку дров шести семьям села Сунтар.

«Работа на свежем воздухе доставила всем массу радости и удовольствия. Субботник прошел весело и плодотворно, и главное, доставил радость одиноким пожилым людям, матерям и их детям», — отметил Анатолий Григорьев.

Во время субботника был организован конкурс по валке деревьев, расколке дров и бросании чурок на дальность. Победителям и призерам были вручены медали.