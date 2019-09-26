26.09.2019
18:20
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Спорт

Сунтарские активисты на Кроссе наций

В Сунтарском улусе при активном участии населения прошел Всероссийский «Кросс наций-2019»

Пробежать длинную дистанцию в мероприятии, которое прошло в один день по всей России, пожелали многие сунтарцы, причем не только спортсмены, но и домохозяйки, школьники, пенсионеры, студенты.

Активнее всех себя проявили работники организаций, учащиеся, молодежь, люди пожилого возраста и члены Партии «Единая Россия».

В рамках мероприятия состоялись соревнования по забегу по возрастным группам. По итогам соревнований присуждены грамоты и медали.

В группе от сорока и старше первое место выиграл Василий Иванов — директор общеобразовательной средней школы села Сунтар, второе место Борис Уларов — секретарь местного исполнительного комитета Партии «Единая Россия», третье заняла Мария Васильева — воспитатель детского сада «Туллукчан».

Приверженцы здорового образа жизни ждут следующего массового мероприятия, в котором смогут проверить себя на выносливость.

Фото: Сунтарское местное отделение «Единой России»
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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