31.01.2020
15:45
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Судебная хроника

Сунтарская учительница выплатила компенсацию морального вреда

В Якутии бывшая учительница причинила физическую боль и психологические страдания своей несовершеннолетней ученице. 

Сунтарский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес решение о взыскании с учительницы компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей  и признания её виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ученицы, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетней — причинением ей физической боли и психологических страданий в пользу законного представителя малолетней потерпевшей.

Исполнительный лист был направлен на принудительное исполнение в Сунтарский районный отдел судебных приставов. Должница не стала дожидаться применения мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов и погасила задолженность в полном объеме, после того как судебный пристав — исполнитель довел до нее информацию о возбуждении исполнительного производства. 

Фото: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)
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