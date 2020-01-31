Сунтарская учительница выплатила компенсацию морального вреда

В Якутии бывшая учительница причинила физическую боль и психологические страдания своей несовершеннолетней ученице.

Сунтарский районный суд Республики Саха (Якутия) вынес решение о взыскании с учительницы компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей и признания её виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ученицы, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетней — причинением ей физической боли и психологических страданий в пользу законного представителя малолетней потерпевшей.

Исполнительный лист был направлен на принудительное исполнение в Сунтарский районный отдел судебных приставов. Должница не стала дожидаться применения мер принудительного исполнения со стороны судебных приставов и погасила задолженность в полном объеме, после того как судебный пристав — исполнитель довел до нее информацию о возбуждении исполнительного производства.